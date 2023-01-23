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Приметы и советы

Бывшие рестораны McDonald's возобновят работу в Казахстане без бренда

Александр Афонин
В мире
Бывшие рестораны McDonald's возобновят работу в Казахстане без бренда
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Бывшие рестораны сети быстрого питания McDonald's возобновят свою работу в Казахстане без бренда. Об этом сообщили в пресс-службе компании ТОО Food Solutions KZ в понедельник, 23 января.

— Выражаем искреннюю благодарность нашим сотрудникам, партнерам и государственным структурам, которые поддерживают нас. Пока рестораны откроются без названия, но в ближайшее время мы представим наше новое имя, — сказал глава ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов.

Открытие ресторанов будет осуществляться поэтапно. Так, сперва в стране возобновят работу пять ресторанов в Алма-Ате. Также в скором времени казахстанская компания намерена представить полную информацию об обновленном меню, графике открытия остальных заведений и новом названии, передает РИА Новости.

О намерении McDonald's покинуть Казахстан стало известно еще в середине ноября прошлого года. Причиной приостановки деятельности послужили ограничения в местных поставках. Планировалось, что закрытие ресторанов будет нести временный характер.

4 января агентство Bloomberg сообщило, что компания McDonald's планирует полностью завершить деятельность в Казахстане. По их информации, одной из основных причин прекращения работы являются перебои в поставках продуктов.

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