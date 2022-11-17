Рестораны McDonald's в Казахстане приостановят работу

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's временно приостанавливает работу всех своих заведений в Казахстане с 18 ноября. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

— Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже, — говорится в сообщении.

Уточняется, что причина приостановки работы ресторанов — ограничения в местных поставках. О закрытиях точек McDonald's казахстанцы сообщали в социальных сетях еще летом. Тогда компания заявила, что принимает меры по возобновлению работы ресторанов, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что рестораны McDonald's в Белоруссии единовременно и без приостановки деятельности начнут работать под брендом «Вкусно — и точка».

McDonald's под новым брендом «Вкусно — и точка» открыли в России 12 июня. Сеть, заменившая ушедший из России McDonald’s, открыла все 850 своих ресторанов в России уже в сентябре. Кроме того, в ближайшие несколько лет планируется довести общее число заведений до тысячи.

В конце сентября сеть ресторанов быстрого питания направила заявку в Роспатент на регистрацию нового бренда «Кафе — и точка». Он регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 16, 21, 29, 30 и 43.