Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичи реже нарушали правила платной парковки в центре города в 2022 году

Александр Афонин
Город
Москвичи реже нарушали правила платной парковки в центре города в 2022 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В прошлом году количество нарушений правил платной парковки в центре города уменьшилось почти на 14 процентов по сравнению с 2021 годом. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

— За 2022 год количество нарушений правил платной парковки в центре города сократилось почти на 14 процентов по сравнению с предыдущим годом, — говорится в сообщении.

Сокращение числа нарушений связано с повышением внимательности и ответственности автомобилистов. Помимо этого, ситуации способствовало улучшение дорожной инфраструктуры столицы и возможность исправить ошибки при оплате парковки.

До этого сообщалось, что в 2022 году в Москве специалисты обустроили восемь новых перехватывающих парковок. Такие стоянки дают возможность экономить время в пути — на них водители могут оставить машину и добраться до центра на городском транспорте.

Жители столицы до 26 января могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом, что позволит сохранить свое место. При наличии свободных площадок граждане могут их приобрести до 10 февраля включительно.

Москва Нарушения Парковки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте