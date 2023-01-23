Москвичи реже нарушали правила платной парковки в центре города в 2022 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В прошлом году количество нарушений правил платной парковки в центре города уменьшилось почти на 14 процентов по сравнению с 2021 годом. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

— За 2022 год количество нарушений правил платной парковки в центре города сократилось почти на 14 процентов по сравнению с предыдущим годом, — говорится в сообщении.

Сокращение числа нарушений связано с повышением внимательности и ответственности автомобилистов. Помимо этого, ситуации способствовало улучшение дорожной инфраструктуры столицы и возможность исправить ошибки при оплате парковки.

До этого сообщалось, что в 2022 году в Москве специалисты обустроили восемь новых перехватывающих парковок. Такие стоянки дают возможность экономить время в пути — на них водители могут оставить машину и добраться до центра на городском транспорте.

Жители столицы до 26 января могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом, что позволит сохранить свое место. При наличии свободных площадок граждане могут их приобрести до 10 февраля включительно.