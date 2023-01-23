«Я и правда сумасшедший»: Охлобыстин ответил на угрозы Смольянинова

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

После слов актера Ивана Охлобыстина о жестоком обращении его коллеги по цеху Артура Смольянинова* над супругой актрисой Дарьей Мельниковой звезда «9 роты» начал угрожать судебным разбирательством. Несмотря на это, режиссер ответил своему крестнику.

— Крестник Артурчик Смольянинов под суд меня советует отдать. И также сомневается в моем психическом здоровье. Он тоже сбежал. Сейчас восхищается европейской культурой и дико печалится о судьбе им оставленной Отчизны, — сказал он.

Охлобыстин добавил, что раньше Смольянинов был для него «классным мальчишкой». В глазах актера он казался настоящим трудягой и романтиком. Однако время идет, Охлобыстин в текущей ситуации должен испытывать к нему неприязнь, но не может.

— Не испытываю к нему неприязни. Должен, но не испытываю. Видать, я и правда сумасшедший, — цитирует Охлобыстина StarHit.

Поводом для угроз Артура Смольянинова стали слова Ивана Охлобыстина об отношениях экс-супругов. Он призвал общественность остановить травлю Дарьи Мельниковой, так как раньше бывший муж ее сильно избивал.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.