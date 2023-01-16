Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Охлобыстин обвинил Смольянинова в избиении бывшей жены

Лейла Алиева
Общество
Охлобыстин обвинил Смольянинова в избиении бывшей жены
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер Артур Смольянинов* год назад развелся со своей супругой Дарьей Мельниковой. Пара при этом отметила, что расстается на мирной ноте. Однако их коллега Иван Охлобыстин уверен, что все не так просто.

— Не травите бывшую жену Смольянинова. Она ни при чем. Он ее сильно бил, — написал Охлобыстин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Поводом для такого высказывания стала травля, которой подверглась Мельникова. На ее странице в соцсети множество оскорбительных комментариев. Несмотря на хейт, звезда сериала «Папины дочки» старается держаться достойно и не отвечает на негатив.

В одном из последних своих интервью Смольянинов сделал несколько антироссийских заявлений, которые вызвали критику со стороны его бывших коллег, политиков и пользователей соцсетей. Подробнее о произошедшем и реакции общественности — в материале «Вечерней Москвы».

Позже глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова из-за его высказываний.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Знаменитости Домашнее насилие Иван Охлобыстин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте