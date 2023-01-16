Охлобыстин обвинил Смольянинова в избиении бывшей жены

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер Артур Смольянинов* год назад развелся со своей супругой Дарьей Мельниковой. Пара при этом отметила, что расстается на мирной ноте. Однако их коллега Иван Охлобыстин уверен, что все не так просто.

— Не травите бывшую жену Смольянинова. Она ни при чем. Он ее сильно бил, — написал Охлобыстин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Поводом для такого высказывания стала травля, которой подверглась Мельникова. На ее странице в соцсети множество оскорбительных комментариев. Несмотря на хейт, звезда сериала «Папины дочки» старается держаться достойно и не отвечает на негатив.

В одном из последних своих интервью Смольянинов сделал несколько антироссийских заявлений, которые вызвали критику со стороны его бывших коллег, политиков и пользователей соцсетей. Подробнее о произошедшем и реакции общественности — в материале «Вечерней Москвы».

Позже глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова из-за его высказываний.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.