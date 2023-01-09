«Ничтожный Артурик»: чем обернулись для актера Смольянинова слова о ненависти к России

Фото: YouTube / Скажи Гордеевой (Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом)

В Сети разгорелся скандал вокруг интервью российского актера Артура Смольянинова для YouTube-канала Кирилла Мартынова*. В нем Смольянинов сделал несколько антироссийских заявлений, которые вызвали острую реакцию со стороны его бывших коллег, политиков и пользователей соцсетей.

В понедельник, 9 января, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали высказывания Смольянинова о готовности воевать на стороне Украины.

— Если бы я и пошел на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно. Однозначно, — сказал артист.

Кроме того, актер заявил, что ему безразлична судьба России, даже если от нее останется одна область, а остальное «превратится в радиоактивный пепел»:

— Мне насрать, что останется от России. Даже если одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел.

Также он пожаловался, что в Латвии ему приходится посещать кастинги «на общих основаниях». У Смольянинова нет той востребованности на новом месте жительства, которая была на родине.

Реакция артистов и политиков

В интервью Артур Смолянинов заявил, что мог бы выстрелить в актера Сослана Фидарова, который поддерживает российскую спецоперацию на Украине.

— Мне знакомые написали, что мой коллега Сослан Фидаров, такой артист, что с высокой долей вероятности его уже нет. Я с ним снимался в «Девятой роте». Он участник спецоперации. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения, — сказал Смольянинов.

Коллега артиста Сослан Фидаров записал в ответ видеообращение. Заслуженный артист Северной Осетии не раз бывал на передовой и усомнился в том, что Смольянинов когда-либо появится на поле боя.

— По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет, — высказался Фидаров.

Первый заместитель главы думского комитета по культуре Елена Драпеко отметила, что Смольянинов будет проклят зрителями:

— Ну сукин сын, что я могу сказать. Я думаю, что проклят будет своей страной, своими зрителям и, наверное, историей. Похоже, что человек выбрал какой-то свой путь. Туда ему и дорога.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что Смольянинову не простят его слов о родине и дорога назад ему закрыта.

— Я очень рада, что он уехал. Россия сейчас зачищается от предателей. Они, правда, надолго уезжать не умеют и довольно быстро возвращаются, делают вид, что ничего не произошло. И в некоторых случаях им это прощается. Но это не тот случай. Потому что в данном случае на кону судьба России, — считает Лантратова.

Кроме того, депутат подчеркнула, что нельзя оправдывать артистов, которые уезжают из России и позволяют себе такие высказывания.

— Я понимаю своих коллег-депутатов, которые предлагают некоторых артистов лишить званий, гражданства. Я понимаю, почему возникают такие обсуждения. Вообще, для нас подобные заявления, действия — повод для размышления. Думаю, нам обязательно нужно обсудить с коллегами, подумать, какой должна быть реакция на подобное. Мне противно видеть, что артисты, которые зарабатывали и продолжают зарабатывать деньги в нашей стране, позволяют себе такие высказывания. Такому поступку никогда не будет оправдания. Это приговор себе как гражданину, — заключила она.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев подчеркнул, что заявления Артура Смольянинова могут подпадать под уголовные статьи о нарушении территориальной целостности России и об экстремизме. Он лично обратился в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

— Считаю, что сказанное Смольяниновым подпадает под статьи 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — сказал политик.

Зампредседателя Совбеза России Медведев после интервью Смольянинова предложил относиться к предателям по правилам военного времени.

— Там, на просторах интернетов, «Телеграмов», возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. Я уже недавно высказывался на эту тему. Но тут пошел серьезный разговор между начальниками: как действовать — «по закону» или «по справедливости? — написал Медведев в Telegram-канале.

Медведев уточнил, что действовать нужно только по закону. Однако если он не работает, то нужно подключать правила военного времени:

— Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, результативно их исполнявших.

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов считает, что актера нужно арестовать в аэропорту сразу после возвращения в страну. А также запретить ему зарабатывать на родине:

— Мразь, просто мразь. В моральном смысле и во всех остальных смыслах — мразь. Я такого актера вообще не помню. Захочет вернуться когда-то в страну — не пустить мы его не можем, своего гражданина. На этот счет есть соответствующие международные нормы. Как только приедет, я бы на него наручники надел прямо в Шереметьеве. Мое мнение такое. Первое — мразь. Второе — человек точно наговорил себе на срок в соответствии с нашим законодательством. Навсегда таким людям закрыть возможности любого заработка. Хочет поддерживать нацистов? Пусть у них там на зарплату садится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не думают ничего хорошего об Артуре Смольянинове после его антироссийских высказываний.

— Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства, — заключил Песков.

Реакция пользователей соцсетей

Пользователи социальных сетей отреагировали не менее резко на высказывания артиста.

— Все военные фильмы, в которых он снимался, для него не имеют значения. В итоге — обман зрителей. И не было в нем никакого патриотизма и знания истории. Просто позорище, ничтожный Артурик, — написал пользователь Mixail в Telegram.

— Вот это поворот, никогда бы не подумала, что он может так высказаться, — написала пользователь Ольга.

— Вся суть человека и вылезла, как у многих представителей этой лицедейской профессии, — выразила мнение пользователь Mariya K.

— Печально как-то. А ведь эти люди за счет этой же России кормились и продолжают кормиться. Я б таких — навсегда из России! Чтоб прямо 100 процентов без права возврата. Ни под каким предлогом… А ведь его жена и дети в России остались. Вот он говорит такие слова, а не страшно, как теперь его семье тут одной? — рассуждает пользователь Юлия Белова.

— Такие люди не имеют чести, совести и даже мозгов. Они все это говорят за звенящую монетку, которую им пообещали, — уверена пользователь Ника Омер.

— Какой позор! Я раньше считала его хорошим актером, а он, оказывается, предатель своей страны, — сожалеет пользователь Елена.

— Сколько смотрю и читаю все это, столько и удивляюсь их высказываниям и позиции… Как же быстро забывается все хорошее их стороной! Господа предатели, а вы ничего не забыли? Благодаря какой стране вы стали известными и знаменитыми? Благодаря каким людям и их деньгам вы стали богатыми и обеспеченными? Не Запад и Украина, а именно Россия-матушка вас прославила, кормила, поила и покупала вам все, что у вас есть! Благодаря российским гражданам вы и сейчас существуете за пределами страны. А точнее — на их деньги, которые вам платили! — подчеркнул пользователь Олег.

— Вот это поворот... Никогда бы не подумал, что человек, игравший людей со стержнем внутри, способен на предательство... Возможно, Артур — неплохой актер, но гнилой человек... Как вы будете людям в глаза смотреть после ваших слов? Что скажете своим детям, когда придет время? Непонятно, — недоумевает пользователь Vasily.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.