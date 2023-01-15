Экс-жену Смольянинова Мельникову затравили в Сети после его высказываний

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер Артур Смольянинов* высказался в защиту Украины и подставил тем самых своих близких. Сейчас достается его бывшей жене актрисе Дарье Мельниковой, которая воспитывает от него двоих сыновей.

В Сети артистку стали травить хейтеры, на ее странице в соцсети множество оскорбительных комментариев. Несмотря на хейт, звезда сериала «Папины дочки» старается держаться достойно и не отвечает на негатив.

«Тоже свалишь из страны, как бывший?»; «Твой муженек — урод! Не ожидали от него!»; «Разочаровалась в этой семейке!»; «Жаль, если она его поддержит. Детям просто такую судьбу прописывают. Артуру плевать, что сейчас на его бывшую семью обрушится шквал негодования», — написали фолловеры, передает StarHit.

Мельникова и Смольянинов развелись почти полтора года назад. О причинах расставания они не распространялись.

Журналист, взявший скандальное интервью у Смольянинова, намеренно провоцировал своего гостя, в результате чего произошла такая ситуация. Об этом сказала мать звезды фильма «9-я рота» Мария.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.