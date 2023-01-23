Врач Сурикова раскрыла главные секреты здоровых волос

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Врач-дерматовенеролог Наталья Сурикова рассказала, как сохранить волосы здоровыми и красивыми.

По словам эксперта, очень важно подобрать шампунь в соответствии с потребностями кожи. Он должен обеспечивать эффективное очищение и в то же время не нарушать структуру волос. Людям, склонным к появлению перхоти, можно рекомендовать специальные профилактические шампуни и пилинги, так как они обеспечивают хорошее очищение кожи головы.

Если волосы отличаются сухостью, необходимо использовать специальные увлажняющие бальзамы и маски, спреи, облегчающие расчесывание и обладающие защитным эффектом.

Эксперт добавила, что желательно как можно реже использовать фен, щипцы для укладки и не делать тугие прически.

Сурикова также отметила, что если волосы начали выпадать сильнее, чем обычно, нужно найти причину. Иногда это может говорить об анемии или гипотиреозе, поэтому не стоит оставлять без внимания тревожные сигналы, стоит пройти обследование, передает Life.ru.

До этого парикмахер Ирина Корнелюк рассказала, почему подросткам не стоит часто красить волосы. Структура волос подростков очень отличается от волос взрослого человека. У ребенка волосы тоньше, а потому краска воздействует на них агрессивнее, такие волосы легко повредить, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С наступлением холодов риск выпадения волос увеличивается на фоне перепада температур. Об этом рассказала врач-трихолог Екатерина Пащенко.