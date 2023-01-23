Мишустин назначил Алексея Комиссарова исполняющим обязанности ректора РАНХиГС

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в кабмине.

— Исполнение обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации возложено на проректора учреждения Алексея Комиссарова. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Алексей Комиссаров работает в академии с 2017 года. Помимо должности проректора, он занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС. С 2018 года также является директором АНО «Россия — страна возможностей», сообщает сайт правительства России.

20 января президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совбеза РФ.

В конце декабря президент создал новую должность первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, которую занял зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В состав комиссии также вошел глава МЧС Александр Куренков.