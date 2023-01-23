«Такое себе позволяли только нацисты»: композитор Рыбников высказался об отмене русской культуры
Отмена русской культуры является настоящей дикостью, ее формирование представляет собой продукт совместных процессов нескольких народов. Об этом заявил народный артист России, композитор Алексей Рыбников.
— Такое себе позволяли только нацисты. Они отменяли Генриха Гейне по национальным и философским признакам. Культура не принадлежит одному народу. Это продукт совместных процессов. Опера Мусоргского «Борис Годунов» действительно русская опера, но жанр зародился в Италии, — сказал он.
Рыбников добавил, что отмену культуры можно сравнить с ампутацией ноги или руки. Однако он отметил, что кризисы могут стать поводом для вдохновения, что было у него на протяжении всей жизни, передают «Известия».
В октябре прошлого года состоялась премьера оперы-драмы «Le Prince André. Князь Андрей Болконский» постановки композитора Алексея Рыбникова по мотивам романа «Война и мир» Льва Толстого. «Вечерняя Москва» встретилась с автором музыкального спектакля и поговорила о творчестве, вдохновении и ответственности перед аудиторией.