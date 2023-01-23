«Такое себе позволяли только нацисты»: композитор Рыбников высказался об отмене русской культуры

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Отмена русской культуры является настоящей дикостью, ее формирование представляет собой продукт совместных процессов нескольких народов. Об этом заявил народный артист России, композитор Алексей Рыбников.

— Такое себе позволяли только нацисты. Они отменяли Генриха Гейне по национальным и философским признакам. Культура не принадлежит одному народу. Это продукт совместных процессов. Опера Мусоргского «Борис Годунов» действительно русская опера, но жанр зародился в Италии, — сказал он.

Рыбников добавил, что отмену культуры можно сравнить с ампутацией ноги или руки. Однако он отметил, что кризисы могут стать поводом для вдохновения, что было у него на протяжении всей жизни, передают «Известия».

В октябре прошлого года состоялась премьера оперы-драмы «Le Prince André. Князь Андрей Болконский» постановки композитора Алексея Рыбникова по мотивам романа «Война и мир» Льва Толстого. «Вечерняя Москва» встретилась с автором музыкального спектакля и поговорила о творчестве, вдохновении и ответственности перед аудиторией.