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Владимир Мау покинул пост ректора РАНХиГС по состоянию здоровья

Степан Жирнов
Происшествия
Владимир Мау покинул пост ректора РАНХиГС по состоянию здоровья
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в понедельник, 23 января.

По данным пресс-службы, Мау отказался от должности по собственному желанию, сославшись на ухудшение здоровья, сообщил Telegram-канал высшего учебного заведения.

Теперь функции ректора РАНХиГС будет выполнять проректор учебного заведения Алексей Комиссаров. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новый исполняющий обязанности ректора работает в учреждении с 2017 года. Также он занимает должность директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Не так давно Владимир Мау являлся фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, однако уголовное преследование вскоре в отношении бывшего ректора было прекращено. Другие обвиняемые свою вину признали и возместили ущерб.

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