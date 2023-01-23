«Кучка клоунов»: Пригожин предложил ввести уголовное наказание за «гламуризацию армии»

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«Кучка клоунов» не должна учить российских солдат, находящихся в зоне спецоперации, сколько раз им бриться и какой внешний вид иметь. Об этом в понедельник, 23 января, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

— «Кучка клоунов» пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство. Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии, — передала его слова пресс-служба в Telegram.

19 января глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял депутата Госдумы генерал-лейтенанта Виктора Соболева. Тот недавно напомнил, что по уставу бороды в армии запрещены. По его словам, слова Соболева — провокация, направленная против солдат-мусульман, которые носят бороды из религиозных соображений. Кроме того, добавил Кадыров, в нынешней ситуации в стране генерал-лейтенанту следует заниматься более важными делами, а не напоминать про устав.

После депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев оправдался после своих слов о запрете бороды в армии после критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Политик подчеркнул, что недавно был на смотре сформированного в Чечне полка. Присутствовал на смотре и Кадыров. Все солдаты были с бородами, но никто не был против, включая Соболева, утверждает генерал-лейтенант.