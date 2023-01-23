В Польше заявили, что Германия попадет в изоляцию без поставок танков Украине

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Германия может попасть в международную изоляцию, если не осуществит поставки украинским военным танков Leopard. Об этом в понедельник, 23 января, заявил Польскому радио заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

— Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если она по-прежнему будет придерживаться этой позиции, то ее положение будет крайне слабым, — сказал он.

Замглавы польского МИД добавил, что на данный момент проходит «большая игра». Она касается как ситуации на Украине, так и влияния США в Европе. По его словам, суть подобной ситуации хорошо понимают Германия и Франция.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин не поставляет Украине танки Leopard 2. По его словам, Североатлантический альянс хочет избежать прямого столкновения с Россией, а передача техники может ускорить этот процесс.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что из-за позиции Германии западные страны не смогли договориться о поставках танков на Украину. Тем не менее, добавил дипломат, всегда следует учитывать риски, отправляя новое оружие ВСУ.