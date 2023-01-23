Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Армии Европы готовят к вторжению в Россию

Александр Афонин
Общество
СМИ: Армии Европы готовят к вторжению в Россию
Фото: Минобороны РФ

Череда значимых побед российской армии на Украине поставила противников России перед выбором: сдаться или ввязываться в войну до полной гибели. Об этом в понедельник, 23 января, пишет обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

— Взятие российскими войсками Соледара и череда небольших, но важных побед на Западном направлении поставили наших стратегических противников перед экзистенциальным выбором: либо сдаваться, либо ввязываться в войну против России до полной гибели всерьез, — написала она.

Автор отметила, что на текущий момент в Европе ходят споры, касающиеся решения о поставке новой техники Украине. Однако «истерия» западных союзников по поводу успехов России их перебивает, отмечается в материале.

Накануне обозреватель Daily Mail Питер Хитченс заявил, что реализация странами Запада поставок танков Украине может привести к тому, что Европа превратится в радиоактивное кладбище. По его словам, предоставление оружия способствует только затягиванию конфликта, а политикам нужно было высказаться против такого шага.

Украина Россия Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте