Мишустин объявил о назначении бюджета на модернизацию ЖКХ в регионах

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Российские власти направят суммарно 130 миллиардов рублей в 2023-2024 годах на модернизацию и создание новой инфраструктуры ЖКХ в регионах. Об этом в понедельник, 23 января, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Направим в текущем году 30 миллиардов рублей, а в следующем — еще 100 миллиардов на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, также котельных и других объектов теплоснабжения, — отметил он.

При этом политик добавил, что со стороны российских субъектов обязательным будет условие софинансирования. Премьер напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что на территории всей страны промышленные и социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой, сообщает сайт правительства РФ.

16 января Минстрой совместно с Минцифры и другими ведомствами обсуждает вопрос внедрения единого платежного документа для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Планируется, что документы будут формироваться на основе данных квартирных и общедомовых счетчиков.

Предполагается, что документы будут формироваться на основе данных квартирных и общедомовых счетчиков. В чем плюсы единого платежного документа за ЖКУ — в материале «Вечерней Москвы».