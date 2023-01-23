Скончался двукратный чемпион СССР по футболу в составе московского «Динамо» Валерий Урин

Фото: Telegram / ФК «Динамо» Москва

Двукратный чемпион СССР по футболу в составе московского «Динамо» Валерий Урин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает пресс‑служба столичного клуба.

— Сегодня утром на 89-м году жизни скончался прославленный ветеран московского «Динамо» Валерий Урин, — говорится в сообщении.

Представители столичного клуба в Telegram-канале выразили соболезнования родным и близким футболиста.

Валерий Урин родился 10 августа 1934 года в Екатеринбурге. Выступления начал в командах города Кирова — «Пищевик» (1949–1953) и «Динамо» (1953–1955). Шесть сезонов, в 1955–1961 годах, играл в классе «А» за московское «Динамо». Затем был в минской «Беларуси» (1962), рижской «Даугаве» (1963), запорожском «Металлурге» (1964). Выступления в командах мастеров закончил в 1965–1968 годах в «Химике» из Салавата.