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В России выявили 4719 новых случаев коронавируса за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 4719 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 4719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в понедельник, 23 января.

Помимо этого, за указанный период официально подтвердили 41 летальный исход, связанный с выявленным заболеванием. Также 362 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что почти на 15,2 процента ниже, чем днем ранее.

В России выявили 4719 новых случаев коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 3640 пациентов, отмечается на портале.

Накануне врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что пандемия коронавируса в мире закончится не раньше, чем через один-два года, в настоящее время происходит процесс адаптации вируса. По его словам, вирусу необходимо четыре-пять лет, чтобы адаптироваться, чтобы получились стойкие мутации. Три года из них уходит на «активный процесс» и два года — на адаптацию.

Микст-инфекцией называют осложненную инфекцию, которая может иметь непредсказуемые последствия для человека. Особенно опасно, когда возникает микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса. К каким последствиям такое сочетание может привести и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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