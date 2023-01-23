Метеоролог Шувалов сообщил, что мороз в столице ослабнет к концу недели

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на ближайшую неделю.

Он отметил, что в начале недели на дорогах образуется небольшой гололед, усилится ветер.

— Погода на этой рабочей неделе очень однородная, я бы сказал, что здесь главенствует инерционный прогноз — завтра так же, как вчера. Но с небольшим повышением, ослаблением этого слабого мороза к концу недели, — рассказал метеоролог в комментарии «360».

Он предупредил о небольших снегопадах в течение недели. Температура воздуха ночью поднимется выше, чем обычно в этих числах января — до минус 2–7 градусов, днем до минус 1–4 градусов.

Синоптик Александр Синенков также добавил, что в течение недели атмосферное давление будет постепенно понижаться, если в начале недели оно будет составлять 764 миллиметров, то в конце недели понизится до 747–745 миллиметров ртутного столба — это будет близко к норме, передает РИАМО.

К концу января погода в Москве снова обретет зимние черты, снежный покров в городе будет достигать 34 сантиметров. Об этом 22 января сообщили в центре погоды «Фобос».