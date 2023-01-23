Московская компания предложила аренду помещений за 1 рубль для помощи участникам СВО
Столичная компания ООО «Недвижимость Индастриз» предложила передать в пользование свободные помещения на улице Буракова в Восточном административном округе Москвы физическим или юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, деятельность которых направлена на оказание помощи участникам специальной военной операции.
Как сообщили «Вечерней Москве» в компании, предприятие на протяжении длительного времени оказывает адресную гуманитарную помощь воинским формированиям Донецкой республики и жителям ДНР, потерявшим жилье и имущество. Один из руководящих сотрудников компании сейчас принимает участие в СВО в качестве добровольца.
Предложение о льготной аренде помещений предусматривает арендную плату в размере одного рубля в месяц и оплату коммунальных услуг.