Московская компания предложила аренду помещений за 1 рубль для помощи участникам СВО

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, улица Буракова, 27 Карта всех событий

Столичная компания ООО «Недвижимость Индастриз» предложила передать в пользование свободные помещения на улице Буракова в Восточном административном округе Москвы физическим или юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, деятельность которых направлена на оказание помощи участникам специальной военной операции.

Как сообщили «Вечерней Москве» в компании, предприятие на протяжении длительного времени оказывает адресную гуманитарную помощь воинским формированиям Донецкой республики и жителям ДНР, потерявшим жилье и имущество. Один из руководящих сотрудников компании сейчас принимает участие в СВО в качестве добровольца.

Предложение о льготной аренде помещений предусматривает арендную плату в размере одного рубля в месяц и оплату коммунальных услуг.