Ефимов: Москвичи купили у города 1,4 тысячи нежилых объектов в 2022 году

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За прошедший 2022 год юридические и физические лица выкупили у города на торгах 1,4 тысячи нежилых помещений, зданий и машино-мест общей площадью 119 тысяч квадратных метров. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Недвижимость, которую Москва реализует на торгах, пользуется спросом у предпринимателей и горожан, — сказал заммэра.

По данным Ефимова, общая сумма сделок составила 8,9 миллиарда рублей. Площадь самого большого помещения, выкупленного в прошлом году, составляет более 2 тысяч квадратных метров.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что самым большим спросом в 2022-м пользовались помещения в ЗАО. Так, бизнесмены приобрели там 464 объекта общей площадью 16,1 тысячи квадратных метров.

На втором месте находится СЗАО, где было выкуплено 170 нежилых помещений общей площадью 8,8 тысячи квадратных метров. Третье место занял ЮЗАО, в котором город продал 141 объект общей площадью 17,9 тысячи квадратных метров.

До этого Ефимов сообщил, что Москва помогла в 2022 году подобрать площадки для размещения производств 23 компаниям. Многие организации обратились за помощью в размещении предприятий на территории ОЭЗ «Технополис Москва», резиденты которой получают значительные льготы.