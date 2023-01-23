Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса фильма «Ирония судьбы» Валентина Талызина упала в обморок в день своего рождения. Об этом стало известно в понедельник, 23 января.

Как уточняется, народной артистке РСФСР вызвали скорую около семи часов вечера 22 января. 88-летней актрисе оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение, сообщает Telegram-канал «112».

Многие из фильмов, в которых снялась народная артистка Валентина Талызина, давно вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: «Зигзаг удачи», «Вас вызывает Таймыр», «Большая перемена», «Афоня», «О бедном гусаре замолвите слово», «Ирония судьбы, или С легким паром»... Множество ролей сыграно ею и на сцене Театра им. Моссовета, где зритель впервые увидел ее 70 лет назад в спектакле «Маскарад». О ролях, которые мечтает сыграть, о взаимоотношениях с коллегами Валентина Талызина рассказала «Вечерней Москве».

В апреле 2022 года именитая актриса сообщила, что не намерена принимать участия в программе, которую ведет ее коллега Лера Кудрявцева. По словам артистки, она никогда не симпатизировала телеведущей, хоть и не была с ней лично знакома