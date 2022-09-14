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«Как Рязанов на меня орал!»: Валентина Талызина — о ролях, которые мечтает сыграть, и об отношениях с коллегами

Евгений Додолев

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«Как Рязанов на меня орал!»: Валентина Талызина — о ролях, которые мечтает сыграть, и об отношениях с коллегами
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Валентина Талызина давно завоевала любовь зрителей, сыграв более ста ролей в фильмах и множество — на сцене театра, куда она впервые вышла 70 лет назад.

Многие из фильмов, в которых снялась народная артистка Валентина Талызина, давно вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: «Зигзаг удачи», «Вас вызывает Таймыр», «Большая перемена», «Афоня», «О бедном гусаре замолвите слово», «Ирония судьбы, или С легким паром»... Множество ролей сыграно ею и на сцене Театра им. Моссовета, где зритель впервые увидел ее 70 лет назад в спектакле «Маскарад». О ролях, которые мечтает сыграть, о взаимоотношениях с коллегами Валентина Талызина рассказала «Вечерке».

— Валентина Илларионовна, читал, что Роман Виктюк, который ставил свои спектакли и на сцене вашего родного театра, был не просто вашим другом, он и ухаживал за вами...

— Мы с ним были два брата, две подруги, брат и сестра… Только мужем и женой не были. Не сложилось, как видите.

— Знаю, что и с Евгением Евстигнеевым не сложилось, он же предлагал вам руку…

— Ну, они с Бурковым делали поползновения, но для меня оба они были такими друзьями-товарищами, что портить наши отношения... Да никогда в жизни! И я, кстати, многому у них научилась.

— Евстигнеев — признанный гений. А про Георгия Буркова говорят, что он недооценен, что не сыграл тех ролей, которые мог бы сыграть...

— Он играл гениально, просто сумасшедше! Например, в спектакле с Дорониной (постановка 1988 года Романа Виктюка «Старая актриса на роль жены Достоевского», шел во МХАТе имени Максима Горького 30 лет. — «ВМ»). Они с Виктюком прямо вцепились друг в друга. Хотя были очень разные люди, очень, но у них было такое взаимопонимание! А потом Бурков чуток заболел, и Татьяна Васильевна его заменила…

— Вы явно с осуждением это произнесли. У нее был выбор?

— Не знаю. Но она его заменила и ввела другого артиста. И Бурков больше в этот спектакль не вернулся. Я ему, кстати, говорила: «Ты так гениально играешь! Важно, чтобы ты играл». Он отвечал: «Старуха, подожди, подожди! Я сейчас познакомился с Николаем Колядой (драматург, театральный режиссер, живет и работает в Екатеринбурге. — «ВМ»), мы организуем Центр драматургии в Москве, организуем» ... Но не случилось (Георгий Бурков умер в 1990 году в возрасте 57 лет. — «ВМ»).

— А случалось, чтобы вместо вас в спектакль вводили какую–нибудь другую актрису?

— Да. В «Вассе» вот ввели (премьера спектакля Сергея Виноградова «Васса Железнова» состоялась 25 декабря 2017 года. Заглавную роль в нем сыграла Талызина. В прошлом году театр предложил новую версию спектакля, и теперь роль Железновой исполняет другая талантливая артистка моссоветовской труппы — Нэлли Пшенная. — «ВМ»).

— В связи с чем?

— Мне бы не хотелось говорить о своих болезнях. Зрители не любят больных артистов. Они любят здоровых, чтобы те приносили им радость. Поэтому я говорить о своих болезнях не буду.

— Хорошо, не будем. Есть так называемый журналистский вопрос: если бы надо было отказаться либо от театра, либо от кино, какой был бы выбор?

— Да… Вопрос, конечно, не очень. Ну, вот сейчас я не снимаюсь — и не страдаю. Вот вам и ответ.

«Как Рязанов на меня орал!»: Валентина Талызина — о ролях, которые мечтает сыграть, и об отношениях с коллегами Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» / 1975, Мосфильм

— А как же фильм по сценарию Александра Адабашьяна «Про Лелю и Миньку»?

— Господи, да это два года назад было. Я тогда снималась в трех, может, даже в четырех фильмах в год. Как проклятая. Потому что Леня (художник Леонид Непомнящий, муж актрисы, с которым они прожили в браке почти 12 лет. — «ВМ») ушел. Я много снималась, потому что надо было платить за квартиру, потому что хотела, чтобы дочка (Ксения Хаирова, актриса Театра Российской армии. — «ВМ») могла заниматься музыкой, окончить английскую школу, выучить язык…

— Пригодилось ей знание языка?

— Недавно мы были в Венеции, кормили голубей на площади Сан-Марко. Вдруг нас захапала полиция — мол, нельзя этого делать. А мы говорим: «Мы же вчера кормили!» А они: «Нет, сегодня воскресенье, сегодня нельзя!» И Ксюшу повели в участок, и она им там по-английски выдала все, что считала нужным, и ее благополучно отпустили.

— Если уж мы взялись «журналистские вопросы» отрабатывать, спрошу: любимая роль есть у вас?

— Без любви ничего нельзя делать. Поэтому или я отказываюсь от роли, что бывало очень редко, или я играю ее как следует. Надо сразу решить, что ты будешь делать, что играть. Этому меня научил Виктюк. Я брала его за грудки и спрашивала: «Что я здесь должна играть? Я не понимаю!» И он говорил: «Дура, вот это, это и это…» Приходила на репетицию, и режиссер (не буду называть его фамилию, хотя помню) говорил: «Ну вот, видите, этого я от вас и требовал!»

— Первым фильмом, который принес вам известность, стал «Зигзаг удачи» Эльдара Рязанова. Как вам с Эльдаром Александровичем работалось?

— В «Зигзаге» («Зигзаг удачи» — трагикомедия, снятая Эльдаром Рязановым в 1968 году. — «ВМ») он кричал на меня, как на тумбочку, ужас… Я до сих пор слышу голос Нины Скуйбиной (Нина Григорьевна Скуйбина, вторая супруга Рязанова, работала редактором на «Мосфильме». — «ВМ»), которая говорила: «Элик, ну почему ты так на нее кричишь?» — «А если на нее не кричать, она вообще ничего не сделает!» Я думала про себя: «Ошибается Эльдар Алексаныч!» А когда он смонтировал фильм, то вдруг что-то понял… А потом Алиса Бруновна Фрейндлих, большой привет ей и спасибо, сказала: «Я бы так, как Валя, не сыграла».

— Мне показалось, что вы к сериалам относитесь неодобрительно, или так и есть?

— Нет, что вы, у меня есть один любимый сериал. Это «Ментовские войны». Я, как только он идет, сажусь и смотрю его в 13-й или 15-й раз. Потому что главную роль играет Александр Устюгов, мой земляк. Я потом нашла продюсершу этой картины (Ада Ставиская — создатель ряда популярных российских телесериалов, в их числе «Агентство НЛС», «Тайны следствия» и «Ментовские войны». — «ВМ») и сказала: «Какой вы сделали сериал!» Прекрасный сценарий, прекрасный режиссер, артисты великолепные.

— Вы про американские фильмы рассказывали, которые смотрели в военное время. Сейчас американское кино сильно ушло от тех образцов, на которых выросли?

— Последние фильмы я не видела: интернетом я не пользуюсь, у меня дочка смотрит, а я нет. А потом, знаете, видишь ведь сразу, есть у артиста школа или нет. Вот как ее фамилия? Забыла… Артистка великолепная! Приехала в Москву, пришла во МХАТ и целовала его сцену, по которой якобы Станиславский ходил. Сцену-то пять раз меняли, правда… Она выучила систему Станиславского досконально, и получилась такая артистка! (имеет в виду американскую актрису Мерил Стрип, поставившую исторический рекорд по номинациям и наградам за кинодостижения. — «ВМ»)

— Получается, что артистками становятся, а не рождаются? Что главное — школа, а не дар?

— Нет, сначала — дар, а потом — труд. Но без школы все-таки не получается. А у Любови Орловой, говорят, никакой школы не было… Но она была артистка музыкального театра. Я к ней приходила, она мне показывала физические упражнения, объясняла, как надо себя беречь. А потом Любовь Петровна сказала: «Ну, вам, драматическим актерам, это не нужно!» Я думаю: «Ничего себе! Как раз очень нужно!» У меня в театре вообще были потрясающие учителя: Ростислав Плятт, Алексей Консовский, Сергей Цейц, Дмитрий Дубов, Николай Мордвинов. Мастера!

«Как Рязанов на меня орал!»: Валентина Талызина — о ролях, которые мечтает сыграть, и об отношениях с коллегами Фото: АГН Москва

— Есть такое выражение: «Таких сегодня не делают»...

— Нет, нет, у нас есть очень талантливые актеры! Но, к сожалению, сейчас система такая, что главный бог на съемочной площадке — это продюсер, а не режиссер. У меня был такой случай… Конечно, можно было и не рассказывать об этом, но я расскажу. Не буду называть фамилию режиссера, не хочу ставить его в неловкое положение. Звонит мне ассистентка из Петербурга, говорит: «Валентина Илларионовна, вот выберите: две пожилые женщины, они в общей квартире, одна — старая ленинградка, интеллигентка, а другая — ну... немножко стервозная.

Они живут в одной коммунальной квартире. Старая ленинградка читает стихи, а эта стервозная выращивает цветы. Вы какую хотите сыграть?» (речь идет о фильме «Золотые соседи», который готовится выйти в прокат в этом году. — «ВМ»). Я говорю: «Я бы хотела старую ленинградку сыграть. А на стервозную кого позвали?» — Она: «Лию Меджидовну Ахеджакову». А потом Ахеджакова спросила: «А кто будет играть старую ленинградку?» Ей сказали: «Талызина». «Нет, тогда я не буду! Или — или». И продюсер выбрал ее.

— Вы с Ахеджаковой рассорились, как я понимаю?

— Нет, я не ссорилась с ней. Она моя партнерша по «Иронии судьбы», мы с ней знакомы с общежития ГИТИСа. Не дружили, но общались. Но она ведь меня бросила как партнершу. Я бы никогда так не сделала.

— А я думаю, она вам простить не может дружбы с Виктюком, потому что так, как он ее обозвал, ее не называл никто: на странице одной из газет он окрестил ее… Не буду повторять, это ненормативная лексика, но в 90–х еще можно было. И я знаю, что это обидело Ахеджакову страшно.

— Ну, тогда мне придется рассказать про Виктюка и про Меджидовну. Я никому это не рассказывала. Когда в 1986-м Виктюку исполнилось 50 лет, дура Талызина стала собирать деньги, чтобы устроить ему стол. Те, кто снимался, сдавали по 15 рублей, кто не снимался — по 10 рублей. Насобирали какую-то большую сумму, я сейчас не помню сколько, и был организован банкет. И Роман Григорьевич обалдел. Это был для него праздник. И вот первый тост — пьют за Виктюка. Второй тост — пьют за кого-то еще…

Я думаю: «Когда же за меня будут? Ведь я все-таки организовала это все, я вообще подруга первая...» Наконец вспомнили про Талызину. Я встаю, беру алаверды, или как там называется ответное слово, и, как на душе лежало, о чем думала в этот момент, говорю: «Вы знаете, чем Виктюк гениален? Тем, что абсолютно точно понимает как психологию женщин, так и психологию мужчин. Вот как это в нем уживается, не представляю…» А через одного человека от меня сидела Лия Меджидовна Ахеджакова. И вдруг я слышу, как она говорит: «Хорошо лизнула!» «Боже мой!» — тогда подумала я. Вот и вся история.

— Сейчас у вас в Театре имени Моссовета есть роль в спектакле «Волки и овцы». И раз уж у нас сегодня в ходу банальные «журналистские вопросы», спрошу про ваши творческие планы. И обязательно — про мечты.

— По поводу спектакля «Волки и овцы» скажу сначала. Я боролась за этот спектакль, я выпрашивала, ходила к директрисе Театра Моссовета, она сказала: «Этот спектакль не будет коммерческим...» Мы репетировать уже начали, но никакого официального приказа так и не было подписано. И когда старая власть уходила, а новая приходила в театр, тут я вклинилась и говорю: «Приказ давайте!» Ну, новая власть, видимо, хотела показать, что она демократичная, и напечатала приказ.

— А «новая власть» — это кто?

— Это худрук Евгений Марчелли и директор театра Алексей Черепнев. Вот сейчас у Алексея Анатольевича я прошу «Пиковую даму» — не дает. То есть не отказывает, но надо дожидаться. Я говорю: «Алексей Анатольевич, я, может, не доживу…» Ну, есть другие спектакли, которым горит зеленый свет, а «Пиковой даме» — нет. Я хочу сыграть графиню. А второе мое желание — мечтаю, чтобы Лизавету Ивановну в этом спектакле сыграла моя внучка (Анастасия Талызина родилась в 1999 году. — «ВМ»). А Германа сыграл бы Стас Бондаренко (актер труппы Театра им. Моссовета, задействован в спектаклях «Как важно быть серьезным» и «Не все коту масленица». — «ВМ»).

— Надеюсь, в театре прочитают эту беседу и услышат вас.

Театр им. Моссовета Кино Валентина Талызина мечты
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