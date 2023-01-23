Захарова заявила, что понижение уровня дипотношений с Эстонией заслуженно

Фото: МИД РФ

Решение о понижении уровня дипломатических отношений России и Эстонии было заслужено Таллином. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в понедельник, 23 января.

— Эстонский режим получил что заслужил, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

О понижении уровня дипотношений стало известно 23 января. По данным МИД, в последние годы правительство Эстонии занималось разрушением отношений с Россией, что и поспособствовало принятию подобного решения российской стороной.

Одним из последних шагов в данном направлении, как считают в ведомстве, стало сокращение численности сотрудников российского посольства в Таллине. Как утверждал МИД Эстонии, целью подобного решения являлось достижение паритета в количестве должностей в посольстве.

18 января посольство России в Эстонии прекратило принимать заявления о выходе из гражданства РФ. Численность населения страны составляет 1,3 миллиона человек, из которых около 90 тысяч числятся как российские граждане.