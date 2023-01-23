Глава МИД Венгрии заявил, что санкции против России ведут Европу в тупик

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Принятые в отношении России санкции заводят Европу в тупик, принятие десятого пакета ограничений может стать «огромной ошибкой». Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 23 января.

— Что касается санкций, то доказано, что они ведут Европу в тупик. С точки зрения экономики, политики и безопасности. Огромной ошибкой было бы предлагать новый санкционный пакет. Надеемся, мы не устремимся дальше в тупик, — цитирует министра РИА Новости.

17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести десятый пакет санкций в отношении России. Планируется, что он будет преимущественно направлен на устранение «существующих лазеек» в уже принятых рестрикциях.

Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит поддерживать политику санкций в отношении России и поддержки Украины, что поможет укреплению отношений G7 и стран глобального Юга. Помимо этого, страна нацелена на преодолением энергетического и продовольственного кризисов в экономике.