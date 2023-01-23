Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В начале новой недели в столице температура воздуха будет держаться в районе нуля и небольших отрицательных значений. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили синоптики.

— В ночь на вторник, 24 января, температура воздуха опустится до минус 5–7 градусов. Днем ожидается около нуля — минус двух градусов. Будет облачно с прояснениями, ветер всю неделю будет дуть с юго-запада. В среду ночью термометры покажут минус 4–6 градусов, днем — от минус одного до минус трех. Солнце начнет чаще показываться из-за облаков, — говорится в сообщении.

Такая же погода ожидается в четверг. При этом в пятницу ночью может похолодать до минус восьми градусов, днем погода будет на уровне от нуля до минус пяти. В субботу ночью температура опустится уже до минус 10 градусов, днем будет минус один — минус шесть, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве» о погоде в городе на этой неделе. По ее словам, на этой неделе жителей столицы ожидает небольшой мороз, ближе к выходным количество осадков может увеличиться.