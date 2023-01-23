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Лавров заявил, что Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года

Араз Салехов
В мире
Лавров заявил, что Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года
Фото: Пресс-служба Совфеда

Представители западного мира хотят вернуть Россию в границы 1991 года. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В частности, имеется ввиду «возвращение» Крыма в состав Украины.

— Никто (из журналистов — прим. «ВМ») не спрашивает у наших западных коллег, которые регулярно то устами господина (Жозепа) Борреля, то устами генерального секретаря НАТО господина (Йенса) Столтенберга, то устами представителей американской администрации или Евросоюза заявляют, что пока еще рано для Украины начинать договариваться. Нужно отвоевать больше в этой ситуации и начинать переговоры с позиции сильного. Они же (Запад — прим. «ВМ») это прямо говорят, что надо вернуть Россию в границы 1991 года, — цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, что глава МИД РФ 23 января прилетел в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом. Среди наиболее вероятных тем переговоров будет подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму РФ — Африка, который состоится 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Также министры обменяются мнениями по двусторонней повестке и ключевым событиям на международной арене.

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