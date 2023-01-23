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Прошла презентация нового вагона в составе передвижного музея «Поезд Победы» на Белорусском вокзале

Араз Салехов
Город
Прошла презентация нового вагона в составе передвижного музея «Поезд Победы» на Белорусском вокзале
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

На Белорусском вокзале в столице презентовали новый вагон в составе передвижного музея «Поезд Победы», экспозиция в нем посвящена военным трибуналам в Нюрнберге, Токио и Хабаровске. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— «Поезд Победы» уже несколько лет ходит по железным дорогам нашей страны, и сегодня мы увидели, что он дополнен вагоном, посвященным Нюрнбергскому и Токийскому процессам. И экспозиция, представленная в вагоне, сделана так же талантливо, с таким же вниманием к деталям и исторической правде, как и экспозиция всего поезда, — сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский после осмотра экспозиции.

Политик напомнил, что с 1 сентября в российских университетах появится обновленный, увеличенный курс отечественной истории для всех студентов неисторических специальностей. В него войдут сведения, посвященные трагедии геноцида советского народа, сообщает агентство.

Стало известно, что на вышеуказанной выставке можно будет увидеть, как японские военные занимались разработкой бактериологического оружия и проводили жестокие эксперименты над людьми. Во второй части вагона воссоздан фрагмент интерьера зала судебного процесса во Дворце юстиции города Нюрнберг, в котором изображены скульптуры подсудимых — военных преступников из руководства нацистской Германии.

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