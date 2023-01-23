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«Нахожусь дома»: Александр Збруев рассказал о своем самочувствии

Араз Салехов
Общество
«Нахожусь дома»: Александр Збруев рассказал о своем самочувствии
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Народный артист РСФСР, актер театра «Ленком» Марка Захарова» Александр Збруев рассказал, что после недавнего недомогания чувствует себя нормально. Об этом стало известно в понедельник, 23 января.

— Чувствую себя нормально, нахожусь дома, все слава богу, — цитирует его ТАСС.

До этого сообщалось, что Збруеву потребовалась экстренная помощь медиков, ему была вызвана скорая помощь. Согласно предоставленной информации, несколько дней назад у Збруева было плохое самочувствие. Дома у него резко поднялось давление, а в груди начались боли. Супруга актера вызвала скорую помощь. По прибытии специалисты осмотрели артиста и оказали необходимую помощь на месте. От дальнейшей госпитализации Збруев отказался.

Помимо этого, актриса фильма «Ирония судьбы» упала в обморок в день своего рождения.

Однако после дочь Талызиной актриса Ксения Хаирова опровергла в беседе с «Вечерней Москвой» эту информацию. По ее словам, именитая артистка чувствует себя хорошо и в обморок не падала. Талызина решила отметить свой день рождения после спектакля, в котором она принимала участие, рассказала собеседница «ВМ». По словам Хаировой, ее мать во время празднования находилась в прекрасном расположении духа и в полном здравии.

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