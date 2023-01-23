Актеру Збруеву потребовалась экстренная медицинская помощь

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Народному артисту РСФСР, актеру Александру Збруеву потребовалась экстренная помощь медиков, ему была вызвана скорая помощь. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Согласно предоставленной информации, несколько дней назад у Збруева было плохое самочувствие. Дома у него резко подняло давление, а в груди начались боли. Супруга актера вызвала скорую помощь.

По прибытии на место специалисты осмотрели артиста и оказали необходимую помощь на месте. От дальнейшей госпитализации Збруев отказался, уточнили в Telegram-канале.

5 января сообщалось, что кинорежиссера Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в медицинское учреждение с диагностированной ковидной пневмонией. Однако его жена Татьяна Михалкова позже сообщила «ВМ», что ее супруг отправился в больницу в целях профилактики.

18 января стало известно, что российскую и советскую артистку Ларису Удовиченко госпитализировали в Москве с переломом позвоночника. Народную артистку на время лечения заменит другая актриса.