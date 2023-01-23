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Стало известно, что Чурикова скрывала от всех страшное заболевание

Евгений Белоусов
Общество
Стало известно, что Чурикова скрывала от всех страшное заболевание
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Народная артистка СССР Инна Чурикова, скончавшаяся 14 января, долгое время скрывала от близких правду о страшном заболевании. Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что Чурикова страдала от онкологии.

— Она в последнее время жаловалась на нехватку сил, была слабость, ставили китайские иголки. На похоронах мне говорили, что у нее раковая опухоль, пошли метастазы, — поделилась актриса.

Кроме того, актриса Юлия Рутберг рассказала, что про онкологию Чуриковой знал очень узкий круг людей — только директора театров, где она играла. Эта тема всегда была табу и не обсуждалась.

Семья Чуриковой, добавила Рутберг, вообще редко делилась своими слабостями. Сама же актриса очень боялась за супруга — режиссера Глеба Панфилова, рассказала Рутберг в эфире телеканала НТВ.

Инна Чурикова ушла из жизни 14 января, ей было 79 лет. Супруг артистки заявил, что ее кончины никто не ожидал. Во время церемонии прощания в храме супруг и сын артистки встали на колени около ее гроба.

Чурикова играла на сцене «Ленкома» 45 лет. Какими были жизнь и карьера артистки — в материале «Вечерней Москвы».

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