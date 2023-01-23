Посол России покинет Таллин одновременно с отъездом посла Эстонии из Москвы

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Посол России в Таллине Владимир Липаев должен покинуть страну одновременно с отъездом эстонского посла Маргуса Лайдре из Москвы. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.

— Наши отношения с Россией строятся на принципе паритета. Это означает, что российский посол покинет страну в то же время, что и посол Эстонии в России, — говорится в официальном Twitter министерства.

Уточняется, что такое решение было принято в эстонском МИД из-за действий российской стороны.

О понижении уровня дипотношений стало известно 23 января. По данным МИД, в последние годы правительство Эстонии занималось разрушением отношений с Россией, что и поспособствовало принятию подобного решения российской стороной.

Одним из последних шагов в данном направлении, как считают в ведомстве, стало сокращение численности сотрудников российского посольства в Таллине. Как утверждали в МИД Эстонии, целью подобного решения являлось достижение паритета в количестве должностей в посольстве.

18 января посольство России в Эстонии прекратило принимать заявления о выходе из гражданства РФ. Численность населения страны составляет 1,3 миллиона человек, из которых около 90 тысяч числятся как российские граждане.