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Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией

Лейла Алиева
В мире
Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией
Фото: Pexels

Латвия приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом в понедельник, 23 января, заявил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевичс.

— Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля и требует от России действовать соответствующим образом, — написал он на своей странице в Twitter.

Данные меры объясняются конфликтом на Украине, а также приняты в знак солидарности с Эстонией.

Аналогичное решение приняло РФ в отношении Эстонии. По данным МИД РФ, в последние годы правительство Эстонии занималось разрушением отношений с Россией.

Одним из последних шагов в данном направлении, как считают в ведомстве, стало сокращение численности сотрудников российского посольства в Таллине. Как утверждал МИД Эстонии, целью подобного решения являлось достижение паритета в количестве должностей в посольстве.

18 января посольство России в Эстонии прекратило принимать заявления о выходе из гражданства РФ. Численность населения страны составляет 1,3 миллиона человек, из которых около 90 тысяч числятся как российские граждане.

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