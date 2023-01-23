«Была скорая помощь»: Талызина рассказала о своем самочувствии

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Валентина Талызина рассказала о своем самочувствии после сообщений о ее экстренной госпитализации.

По словам артистки, она действительно обращалась к врачам. Поводом стало плохое самочувствие после сменившейся резко погоды.

— Была скорая помощь. У меня просто не понижалось давление, а давление было небольшое, ничего страшного. Они приехали, ничего не делали. Сняли кардиограмму, сунули палец в эту штучку, послушали и все. Даже никакого лекарства не дали, — рассказала Талызина.

Актриса добавила, что на данный момент она чувствует себя хорошо и даже отыграла вчера спектакль в театре, передает Пятый канал.

Слухи и госпитализации Талызиной появились 23 января. Сообщалось, что актриса упала в обморок в день своего рождения, после этого ей вызвали скорую. Врачи оказали 88-летней актрисе первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Позже дочь Талызиной, актриса Ксения Хаирова рассказала «Вечерней Москве», что именитая артистка чувствует себя хорошо и в обморок не падала.