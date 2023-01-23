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«Не падала в обморок»: дочь Талызиной прокомментировала информацию о плохом самочувствии актрисы

Рафаэль Залян
Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Не падала в обморок»: дочь Талызиной прокомментировала информацию о плохом самочувствии актрисы
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Информация о плохом самочувствии актрисы Валентины Талызиной не соответствует действительности. Об этом «Вечерней Москве» рассказала дочь Талызиной актриса Ксения Хаирова.

По ее словам, именитая артистка чувствует себя хорошо и в обморок не падала.

— Это все ложь, неправда. Она не падала в обморок. Кто-то дезинформирует общественность, — поделилась она.

Талызина решила отметить свой день рождения после спектакля, в котором она принимала участие, рассказала собеседница «ВМ». По словам Хаировой, ее мать во время празднования находилась в прекрасном расположении духа и в полном здравии.

До этого сообщалось, что актриса фильма «Ирония судьбы» упала в обморок в день своего рождения. Как уточняется, народной артистке РСФСР вызвали скорую около семи часов вечера 22 января. 88-летней актрисе оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Множество ролей сыграно народной артисткой на сцене Театра имени Моссовета, где зритель впервые увидел ее 70 лет назад в спектакле «Маскарад». О ролях, которые мечтает сыграть, о взаимоотношениях с коллегами Валентина Талызина рассказала «Вечерней Москве».

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