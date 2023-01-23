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Прием заявок на участие в конкурсе исторических проектов школьников стартовал в Москве

Лейла Алиева
Город
Прием заявок на участие в конкурсе исторических проектов школьников стартовал в Москве
Фото: Pexels

В столице стартовал прием заявок на конкурс исторических проектов школьников. Об этом стало известно в понедельник, 23 января.

Конкурс включает в себя несколько этапов, среди которых создание проектной работы, тематические мероприятия на площадках учреждений культуры Москвы, экспертную оценку проектов, а также отбор финалистов конкурса. Всем участникам вручат дипломы, а победителям — ценные призы.

В рамках конкурса на площадках учреждений культуры пройдут познавательные офлайн и онлайн мероприятия, раскрывающие интересные исторические события и значимые вехи: квизы, встречи, презентации, лекции, которые помогут участникам разобраться в нюансах создания конкурсной проектной работы.

Подать заявку на участие можно до 10 апреля, а итоги будут объявлены 9 мая в День Победы.

До этого сообщалось, что московские школьники в 2022 году отличились максимальными баллами на Едином государственном экзамене — четыре выпускника набрали максимальные 300 баллов. В копилке учащихся также остались первые места на всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах.

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