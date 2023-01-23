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Более 47 тысяч автомобилей Lexus и Toyota отзывают в России

Евгений Белоусов
Общество
Более 47 тысяч автомобилей Lexus и Toyota отзывают в России
Фото: shutterstock

Официальный представитель изготовителя автомобилей марок Lexus и Toyota в России отзывает более 47 тысяч машин. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

— Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьезной аварии, автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях, — говорится в сообщении.

Всего было отозвано 47007 машины, которые были реализованы в период с 28 ноября 2020 года по настоящее время. На всех автомобилях в качестве меры предосторожности будет выполнено перепрограммирование модуля передачи данных. Владельцев машин уведомят по почте или по телефону, говорится в сообщении.

К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов. Такого количества автомобилей хватит на один месяц, сообщает Ассоциация российских автомобильных дилеров. «Вечерняя Москва» разбиралась, как обстоят дела на российском авторынке, какие автомобили останутся в следующем году и стоит ли ждать снижения цен.

В конце декабря прошлого года дилерские центры в Москве начали продажи электрической версии «Москвича-3». Что представляет собой новый автомобиль, будет ли он востребован и есть ли возможность приобрести его в данный момент — читайте в материале «Вечерней Москвы».

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