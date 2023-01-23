Более 47 тысяч автомобилей Lexus и Toyota отзывают в России

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Официальный представитель изготовителя автомобилей марок Lexus и Toyota в России отзывает более 47 тысяч машин. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

— Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьезной аварии, автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях, — говорится в сообщении.

Всего было отозвано 47007 машины, которые были реализованы в период с 28 ноября 2020 года по настоящее время. На всех автомобилях в качестве меры предосторожности будет выполнено перепрограммирование модуля передачи данных. Владельцев машин уведомят по почте или по телефону, говорится в сообщении.

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