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ЦБ представил серебряную монету к 150-летию Михаила Пришвина

Лейла Алиева
Общество
ЦБ представил серебряную монету к 150-летию Михаила Пришвина
Фото: скриншот cbr.ru

Российский Центробанк выпустил монету, посвященную 150-летию писателя Михаила Пришвина. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в ЦБ.

— Серебряная монета номиналом два рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 грамма, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 33,0 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант, — говорится в сообщении.

На оборотной стороне монеты изображен Пришвин с блокнотом и ручкой, а рядом с ним его собака. Монетой можно расплачиваться, и она обязательна к приему без ограничений. Тираж монеты — три тысячи единиц, передает сайт ЦБ.

В сентябре Центральный Банк России выпустил в обращение памятную монету «Конек-горбунок» серии «Легенды и сказки народов России». На лицевой стороне изображен герб Российской Федерации, а на оборотной стороне монеты — персонажи из сказки Петра Ершова: Конек-горбунок и Иван, держащий в руке Жар-птицу.

Летом прошлого года Центробанк выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом два рубля с изображением редких грибов и растений.

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