Сийярто прокомментировал возможное исключение россиян из санкционного списка

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал информацию о том, что Будапешт якобы настаивает на исключении ряда россиян из санкционного списка.

— Санкционные меры постоянно подвергаются пересмотру. Раз в шесть месяцев их надо обновлять. Я думаю, это важно с точки зрения европейской надежности, чтобы лица, для введения санкций в отношении которых нет правовой или существенной причины, не фигурировали в санкционном списке, — написал он в одной из своих социальных сетей.

Министр также уточнил, что в Евросоюзе (ЕС) постоянно идут консультации по поводу антироссийских санкций.

До этого Сийярто заявил, что Будапешт не станет поддерживать санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести десятый пакет антироссийских санкций. Новый пакет ограничительных мер будет преимущественно направлен на устранение «существующих лазеек» в уже принятых рестрикциях. Анонсированные ограничения призваны покончить «с обходом санкций».