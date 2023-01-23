Слуцкий пообещал адекватный ответ на решение Латвии понизить уровень дипотношений с РФ

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Россия адекватно ответит на решение Латвии понизить уровень дипломатических отношений с РФ. Об этом в понедельник, 23 января, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

— Решение Латвии понизить уровень дипотношений с Россией лежит в духе последовательной русофобской линии официальной Риги. Как в случае с Эстонией, уверен, Москва ответит адекватно, как и принято на практике, — отметил он.

По словам Слуцкого, Рига до сих пор поддерживает героизацию бывших нацистских преступников, в то время как Россия борется с неонацизмом и защищает мир от «коричневой чумы», передает РИА Новости.

О решении Латвии понизить уровень дипотношенией с Россией стало известно 23 января. По словам министра иностранных дел республики Эдгара Ринкевича, данные меры объясняются конфликтом на Украине, также они приняты в знак солидарности с Эстонией.

Аналогичное решение Россия приняла в отношении Эстонии в этот же день. По данным МИД РФ, в последние годы Таллин занимался разрушением отношений с Москвой.