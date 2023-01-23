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«Нашла одного китайца»: Кудрявцева пожаловалась на неизлечимую болезнь

Евгений Белоусов
Общество
«Нашла одного китайца»: Кудрявцева пожаловалась на неизлечимую болезнь
Фото: Youtube / Начало

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что уже 10 лет страдает от сильной мигрени. Порой приступы бывают просто невыносимы, признается она. Телезвезду не спасают даже таблетки, боли бывают такие, что становится невозможно спать.

— Нашла китайца, который меня спасал, но он уехал до марта. Жду его, — поделилась она.

Однако даже в такой ситуации Кудрявцева находит положительные стороны. Так, при сильной головной боли ей удается как-то по-новому смотреть на вещи вокруг, все становится очень ярким, написала телеведущая в своем Telegram-канале.

Лера Кудрявцева не раз подогревала слухи о разводе с супругом Игорем Макаровым. Так, летом она заявляла о скором принятии судьбоносных решений.

Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Макарова в 2013 году. Дочери пары Марии сейчас четыре года. Недавно поклонники начали замечать, что в отношениях между супругами не все гладко. Так, например, теледива не носит обручальное кольцо. Кроме того, фанаты обратили внимание, что Макаров не пришел на день рождения дочери.

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