«Гори сарай, гори и хата!»: Кудрявцева намекнула на расставание с мужем

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Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что в августе планирует принять ряд судьбоносных решений, чем в очередной раз подогрела слухи о разводе с супругом Игорем Макаровым.

Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Макарова в 2013 году. Дочери пары Марии сейчас четыре года. Недавно поклонники начали замечать, что в отношениях между супругами не все так гладко. Так, например, теледива не носит обручальное кольцо. Кроме того, фанаты обратили внимание, что Макаров не пришел на день рождения дочери.

— Если сказано в августе принимать решения, я приму их по всем фронтам. Гори сарай, гори и хата! Завтра на работу, я скучала, мое спасение! — цитирует Кудрявцеву Пятый канал.

Телеведущая Лера Кудрявцева в последнее время часто жалуется на проблемы со здоровьем. Блогерша Лена Миро уверена, что не просто так теледива часто болеет. По ее мнению, корень проблем знаменитой блондинки находится в отношениях с ее молодым супругом, хоккеистом Игорем Макаровым.

Она убеждена, что Кудрявцева еще слишком молода, чтобы с головой погружаться в «болячки». Миро сделала вывод, что у звезды «есть усталость, помноженная на жажду помощи и внимания со стороны мужа», который, по ее мнению, не дает этого Кудрявцевой.