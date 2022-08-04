«Несчастная в браке женщина»: Миро заявила о проблемах Кудрявцевой с молодым мужем

Фото: Youtube / Начало

Телеведущая Лера Кудрявцева в последнее время часто жалуется на проблемы со здоровьем. Блогер Лена Миро уверена, что не просто так теледива часто болеет. По ее мнению, корень проблем знаменитой блондинки находится в отношениях с ее молодым супругом хоккеистом Игорем Макаровым.

— Обрывки Лериной реальности, которые она демонстрирует в соцсетях, все эти ее жалобы на самочувствие, приправленные криками «устала терпеть», складываются у меня в паззл под названием: «Несчастная в браке женщина». Сдается мне, что корень всех проблем 51-летней Кудрявцевой — это ее отношения с молодым и все еще безработным, кажется, мужем, — заявила Миро в Живом журнале.

Она убеждена, что Кудрявцева еще слишком молода, чтобы с головой погружаться в «болячки». Миро сделала вывод, что у звезды «есть усталость, помноженная на жажду помощи и внимания со стороны мужа», который, по ее мнению, не дает этого Кудрявцевой.

— Разводись и живи ярко, — посоветовала блогер телеведущей.

Она предложила знаменитости взять подружку и отправиться в Италию, чтобы насладиться природой, средиземноморской кухней и вниманием горячего итальянца.

Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова в 2013 году. А через пять лет телеведущая родила дочь Марию.

24 июля сообщалось, что Кудрявцева повторно заболела COVID-19. Телеведущая считает, что заразилась ковидом по пути в Болгарию, ведь она провела несколько суток в дороге из-за пересадок.