Суд отправил под домашний арест напавшего на полицейских в Москве мужчину

Фото: shutterstock

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 марта в отношении мужчины, который напал на сотрудников полиции на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 23 января.

По ее словам, мужчине предъявлено обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителей власти». Расследование произошедшего находится на контроле столичной прокуратуры.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на крыльце торгового центра «Фортуна», расположенного на Широкой улице в доме № 12б. Пьяный мужчина, из-за поведения которого окружающие обратились в полицию, напал на прибывший наряд стражей порядка. В результате два сотрудника правоохранительных органов получили повреждения. Дебошира задержали.