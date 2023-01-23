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Приметы и советы

Герасимов: Систему мобилизационной подготовки пришлось исправлять на ходу

Лейла Алиева
Общество
Герасимов: Систему мобилизационной подготовки пришлось исправлять на ходу
Фото: Минобороны РФ

Система мобилизационной подготовки в РФ была не полностью приспособлена под современные экономические отношения. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов в понедельник, 23 января.

— Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу, — отметил он.

Благодаря принятым мерам офицеров Генерального штаба совместно с органами власти субъектов России было призвано 300 тысяч граждан из запаса, добавил Герасимов в интервью изданию «Аргументы и факты».

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, так как он предусматривает и другие необходимые мероприятия.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Юрист Краснов пояснил «Вечерней Москве», какие пункты указа о частичной мобилизации продолжают действовать.

Мобилизация Армия Россия
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