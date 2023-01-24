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Герасимов: Такого уровня военных действий современная Россия еще не знала

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Герасимов: Такого уровня военных действий современная Россия еще не знала
Фото: Минобороны РФ

Российской армии в ходе специальной операции на Украине противостоит почти весь Запад, такого уровня боев в современной истории РФ еще не было. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

— Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее Вооруженным силам противодействует практически весь коллективный Запад, — заявил он в интервью изданию «АиФ».

Герасимов отметил, что для стабилизации ситуации, защиты новых территорий и проведения наступательных действий в стране провели частичную мобилизацию. Таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны.

Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для достижения поставленных российским президентом Владимиром Путиным целей спецоперации.

Также Герасимов заявил, что система мобилизационной подготовки в РФ была не полностью приспособлена под современные экономические отношения. По его словам, благодаря принятым мерам офицеров Генштаба совместно с органами власти субъектов России было призвано 300 тысяч граждан из запаса.

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