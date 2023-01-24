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Sina: Украине нужно признать неизбежность поражения из-за зависимости от Запада

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Sina: Украине нужно признать неизбежность поражения из-за зависимости от Запада
Фото: president.gov.ua

Украине следует признать неизбежность поражения из-за полной зависимости от Соединенных Штатов и Европы. Об этом сказано в материале китайского портала Sina.

— У России есть возможность наращивать мощности оборонно-промышленного комплекса, что объясняет ее способность выдержать долгосрочный конфликт с Украиной. Западным странам не нужно надеяться, что российская армия столкнется с нехваткой оружия и боеприпасов. США и Европе предстоит разочаровываться в себе снова и снова, пока они не признают свой провал, — написал журналист издания.

Он отметил, что украинские власти могут рассчитывать только на «западные переливания крови» для поддержания линии фронта. По его словам, Киев находится на грани проигрыша, в то время как у Москвы имеется большое преимущество.

Такое положение указывает на то, что Украина может «вовсе исчезнуть с карты мира», заключил автор публикации.

Мир должен быть благодарен президенту РФ Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада. Такое мнение высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

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