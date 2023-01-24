СНБО ввел санкции против племянника патриарха Кирилла и 21 деятеля РПЦ

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Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 22 религиозных деятелей РПЦ, в том числе нескольких митрополитов, племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерея Михаила Гундяева (представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве), председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды и других.

Также в санкционный список попали председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).

Кроме того, Украина ввела санкции в отношении митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, митрополита Владимирского и Суздальского Тихона и других.

Уточняется, что санкции подразумевают в том числе блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, запрет на перевозки и транзит ресурсов через Украину и другие ограничения, сообщает РИА Новости.

17 января митрополит Русской православной церкви впервые в истории выступил в Совете Безопасности ООН. На заседании, созванном российской стороной в связи с ситуацией на Украине, слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).