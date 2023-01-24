Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СНБО ввел санкции против племянника патриарха Кирилла и 21 деятеля РПЦ

Юлия Курганова
В мире
СНБО ввел санкции против племянника патриарха Кирилла и 21 деятеля РПЦ
Фото: patriarchia.ru

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 22 религиозных деятелей РПЦ, в том числе нескольких митрополитов, племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерея Михаила Гундяева (представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве), председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды и других.

Также в санкционный список попали председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).

Кроме того, Украина ввела санкции в отношении митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, митрополита Владимирского и Суздальского Тихона и других.

Уточняется, что санкции подразумевают в том числе блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, запрет на перевозки и транзит ресурсов через Украину и другие ограничения, сообщает РИА Новости.

17 января митрополит Русской православной церкви впервые в истории выступил в Совете Безопасности ООН. На заседании, созванном российской стороной в связи с ситуацией на Украине, слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

Украина Санкции Русская православная церковь (РПЦ)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте