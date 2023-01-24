Уволенный из МХТ Дмитрий Назаров срывается в Сети на поклонников

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева оказались безработными. Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский уволил артистов в связи с их агрессивной позицией в отношении России из-за спецоперации. Причем глава театра несколько раз пытался вразумить актеров, но не получилось.

Теперь 65-летний Назаров стал срываться на своей странице в соцсети на фанатов. Он написал, что перед ним якобы извиняются «целые города».

— Нижний Новгород, Челябинск, Нижний Тагил просят прощения за нескольких идиотов, которые их обворовали, не пустив меня. Поняли, педагог… (нецензурное слово)?! — сорвался артист на поклонника, пишет портал Teleprogramma.

Имя Дмитрия Назарова и роли, которые он исполнял, были удалены из анонсов постановок театра МХТ имени А. П. Чехова. Скандал с артистом набирает все большие обороты, а ему на смену в театре уже выбрали другого актера. После увольнения знаменитости за антироссийские высказывания руководству театра пришлось в сжатые сроки искать ему замену.