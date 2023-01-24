«Это наша смерть»: Арестович заявил о национальной катастрофе Украины

Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Гимн Украины является источником «национальной катастрофы». Такое мнение высказал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

— В гимне есть любопытные строки: «Души и тела свои положим за свободу». В нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия? Что будет в мире после «победы»? Там же есть только «мы положим душу и тело», и что дальше? — сказал он на своем Youtube-канале.

По его мнению, данная фраза значит, что украинцы готовы воевать, пока они все не умрут. Арестович отметил, что идея, которая заложена в этих строчках убийственна для населения страны. Таким образом, в гимне содержится «национальная смерть и катастрофа» для украинского народа, заключил политик.

Российская армия в первую пятидневку в ходе специальной операции «пыталась вести умную войну» с точечными ударами. Об этом 23 января сказал Алексей Арестович в интервью журналисту и политологу Юрию Романенко. Он уточнил, что российские военные «предлагали сдаться сопротивляющимся».