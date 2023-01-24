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«Тяжесть слов»: как справиться с чувством вины, если не успел проститься с умершим близким

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Как справиться с чувством вины, если не успел проститься с умершим близким
Фото: depositphotos

Некоторые люди испытывают чувство вины, если из-за жизненных обстоятельств не были рядом с близкими в последние минуты их жизни или не могут посетить их похороны. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психотерапевта, психолога Евгения Фомина, что делать, если не успел проститься с дорогим человеком и считаешь себя виноватым.

По его словам, нужно написать своему близкому человеку письмо.

— В психотерапии есть специальное упражнение, которое помогает закрывать такие вопросы. Практикуется вариант написания письма тому человеком, с которым вы не смогли поговорить перед его смертью или не приехали на похороны. Нужно написать все то, что вы хотели бы сказать, если бы у близкого человека, который умер, была бы возможность это прочитать, — пояснил Фомин.

Психолог подчеркнул, что чувство вины нужно переложить на лист бумаги и избавиться от негативных эмоций.

— Важно подробно описать свои переживания, эмоции от ухода из жизни близкого человека. Нужно переложить на бумагу все свои мысли. Такой метод закрывает вопрос невозможности передачи информации близкому, который умер. Тяжесть слов и эмоции остаются на листке бумаги, — рассказал специалист.

Человек может сделать с письмом все, что считает нужным. Например, можно его сжечь, сохранить на память, разорвать или оставить на могиле своего близкого, добавил Фомин.

А психолог Владимир Крупин рассказал, почему люди отмечают девятый и сороковой дни после смерти близкого. Он рассказал, что благодаря традиции отмечать дни после смерти человек переживает несколько фаз принятия ситуации.

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